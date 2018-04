Beatles-Freund Klaus Voormann: Zum 80. im Scheinwerferlicht

Klaus Voormann hat sowohl als Künstler als auch als Musiker eine internationale Karriere hingelegt. Jetzt wird der Beatles-Intimus und Grammy-Gewinner 80 Jahre alt – aufs Altenteil zurückziehen will er sich aber noch lange nicht.



So ganz wohl war Klaus Voormann schon im Vorfeld der Echo-Verleihung nicht: Zum einen kam ihm der Echo für sein Lebenswerk seltsam vor - "Mein Lebenswerk geht ja hoffentlich noch weiter" - wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zum anderen sei er kein Mensch, der gerne im Rampenlicht stehe. Ironie des Schicksals: Nachdem Voormann nach dem Skandal um die rappenden Echo-Preisträger Kollegah und Farid Bang seinen Preis zurückgegeben hat, steht er jetzt umso mehr im Fokus.