"Beck is back!": Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen

Die RTL-Serie "Beck is back!" geht in eine neue Runde. Die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel haben nun angefangen.



Für RTL steht Bert Tischendorf wieder vor der Kamera. Für die zweite Staffel "Beck is back!" schlüpft er in die Rolle es Vierfach-Vaters Hannes Beck. In der zehnteiligen Serie übernimmt der Pflichtverteidiger erneut kniffelige Fälle.