Beckmann talkt im Radio bei NDR 2

Fernsehmensch Reinhold Beckmann geht zum Radio - bei NDR 2 präsentiert er ab nächster Woche das Musik-Talkformat "Life Sounds".



Die rund zweistündige Format mit Beckmann wird erstmals diesen Montag um 19.05 Uhr auf Sendung gehen. Die Gäste der Premierenausgabe werden Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, und seine Frau, die Schriftstellerin Andrea Paluch, sein.