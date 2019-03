Behrendt und Bär ermitteln heut zum 75. Mal im Kölner "Tatort"

Ein toter Bombenentschärfer und eine ganze Reihe Verdächtiger: Beim Kölner "Tatort" brauchen nicht nur die Kommissare Ballauf und Schenk für ihren 75. Fall einen langen Atem, sondern auch die TV-Zuschauer.



Es ist ein Szenario, wie es in Köln beinahe wöchentlich vorkommt: Bei Bauarbeiten stößt ein Baggerfahrer auf eine Weltkriegsbombe. Sofort wird der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt und evakuiert, Experten des Kampfmittelräumdienstes kommen und machen die Bombe unschädlich. So beginnt auch die "Tatort"-Folge "Bombengeschäft" aus Köln am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr. Doch als der Entschärfer Peter Krämer (Beat Marti) die Bombe entsorgen will, knallt es plötzlich - und Krämer ist tot.



War es ein Unfall? Krämers Chef Maiwald (Ralph Herforth) kann das ebenso wenig glauben wie seine Kollegin Katharina Vostell (Isabel Thierauch). "Er war immer so vorsichtig, warum sollte er plötzlich so fahrlässig geworden sein?", meint sie. Und tatsächlich: Bei der Untersuchung eines Unterkiefer-Knochens - mehr ist von dem Toten nicht übrig geblieben - macht Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch) eine überraschende Entdeckung. Er findet Metallsplitter, die nicht von einer alten Fliegerbombe stammen, sondern von einer modernen Handgranate.