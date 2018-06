Bei Fox gibt es im August in Nashville wieder viel Drama

Während so mancher aufstrebende Star im US-Mekka der Countrymusik zu allem bereit ist, um an die Spitze zu gelangen, müssen andere hart darum kämpfen, oben zu bleiben.

Nashville



FOX präsentiert die sechste und gleichzeitig letzte Staffel der für zwei Emmys und drei Golden Globes nominierten Dramaserie "Nashville" als exklusive Deutschlandpremiere.

Auch in Staffel 6 haben die Sänger und Songwriter, Musiker und Manager aus beruflichen wie privaten Gründen jede Menge Herausforderungen zu bewältigen: Während Juliette (Hayden Panettiere) ihr Leben nach ihrem Zusammenbruch komplett neu ordnen muss, kommt Deacon (Charles Esten) mit der Einsamkeit nach Raynas Tod nicht klar. Seine Tochter Maddie (Lennon Stella) lernt derweil den Popstar Jonah Ford (Nic Luken) kennen.



Die sechste Staffel "Nashville" läuft ab dem 31. Juli immer dienstags um 21 Uhr.





Longmire



Bereits am 20. Juli startet die fünfte Staffel der Noir-Western-Serie "Longmire". Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) kommt nicht zur Ruhe. Er muss nicht nur im fiktiven Absaroka County für Recht und Ordnung sorgen, sondern auch seine eigene Unschuld beweisen.



"Longmire" läuft ab dem 20. Juli immer freitags 21 Uhr.





Death in Paradise



Ab dem 3. August steht immer freitags die britisch-französische Krimiserie "Death in Paradise" auf dem Programm. Der penible Londoner Ermittler Inspector Richard Poole (Ben Miller) soll als Polizeichef in der Karibik arbeiten. Direkt zu Beginn seines Einsatzes muss Poole den gewaltsamen Tod eines Kollegen untersuchen. Rätselhafterweise wurde dieser in einem hermetisch abgeriegelten Panikraum erschossen, der sich nur von innen öffnen ließ.



Ben Miller läuft in "Death in Paradise" zur Hochform auf, wenn er Pooles "typisch britische" Marotten auf die Schippe nimmt. Die ersten beiden Staffeln laufen ab dem 3. August immer freitags um 21 Uhr bei Fox.