Bei Funk startet die dritte Staffel "Tube Clash"

Mit "Final Clash" bringt Content-Netzwerk Funk nun auch die dritte Staffel der Animationsserie "Tube Clash" heraus. Es ist gleichzeitig auch die letzte Staffel der Serie.



"Final Clash" heißt die dritte und letzte Staffel der erfolgreichen Youtube-Animationsserie "Tube Clash". Die Staffel greift wieder Youtuber und aktuelle Ereignisse in zehn Folgen auf. Das Besondere ist, dass die Community mit Votings und Kommentaren entscheiden kann, welche ihrer Lieblings-Youtuber welche Abenteuer erleben sollen.