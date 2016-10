Bei NDR und Kabel Eins: Trauer um Tamme Hanken

Diese Nachricht löste Bestürzung aus: Am Montag ist Tamme Hanken im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Hanken war lange Jahre Protagonist der Reihe "Der XXL-Ostfriese".



Mit der Doku-Soap "Der XXL-Ostfriese" wurde Tamme Hanken einem großem Publikum bekannt. Jetzt ist der Tierheilkundler überraschend gestorben. Wie die Produktionsfirma Dreiwerk Entertainment mitteilte, ist er am Montag einem Herzversagen erlegen. Seit Januar 2008 war er regelmäßig im NDR als "Der XXL-Ostfriese" zu sehen. Für seinen einfühlsamen Umgang mit Tieren wurde der Pferdeflüsterer zum Publikumsliebling.