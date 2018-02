Bei Phoenix herrscht heute Abend dicke Luft

Dass Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelte heute die Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH). Es wollte klären, ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind, vertagte aber die Entscheidung auf den 27. Februar.



Fahrverbote will die Bundesregierung jedoch unbedingt vermeiden. Um einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof wegen starker Luftverschmutzung zu entgehen, hat sie das Milliardenprogramm "Saubere Luft" zur Verbesserung der Luftqualität entwickelt.