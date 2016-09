Bei RTL2 kehren "Die Geissens" zurück

"Die Geissens" kehren mit ihrer nun mehr zwölften Staffel ins TV zurück. Nach der Sommerpause erwartet die Zuschauer bei RTL2 wieder jede Menge Pomp und Gezanke.



Die einen finden "Die Geissens" schlichtweg nervtötend. Für die anderen ist die Millionärsfamilie mittlerweile Kult. Egal, wie man es sieht: "Die Geissens" sind fest mit der deutschen TV-Landschaft verbunden. Und nun kehren sie in ihrer zwölften Staffel ins Programm von RTL2 zurück.