Bei Romance TV läuten die Hochzeit Glocken

Romance TV ist im Hochzeitsfieber. Nicht nur in England dreht sich alles um das royale Ja-Wort, auch auf hoher See geht es um ganz große Gefühle.



Am Pfingstwochenende schauen in England alle ins Königshaus. Dort nimmt Prinz Harry seine (noch) Verlobte Meghan Markle zur Frau. Doch das ist nicht die einzige royale Hochzeit, die bei Romance TV im Fokus steht. Am Pfingstmontag zeigt der Kanal - zwei Tage nach der Liebesfeier im englischen Königshaus - um 18.25 Uhr "Felipe und Letizia". Der Film beleuchtet die Liebesgeschichte des spanischen Kronprinzen, kündigt der Pay-TV-Sender an.