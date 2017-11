Bei Sky stehen die Zeiger auf Bundesliga

Kann Dortmund im Derby gegen Schalke aus dem eigenen Tief entkommen? Behauptet sich Gladbach gegen Bayern? Diese Fußball-Fragen klärt Sky am Bundesliga-Wochenende live.



Am Wochenende ist wieder Bundesliga-Zeit. Sky zeigt am 24., 25. und 26. November den 13. Spieltag in insgesamt 14 Stunden live aus acht Begegnungen. Die Top-Spiele: Am Samstag trifft Dortmund zu Hause auf Schalke im Derby. Borussia Mönchengladbach geht gegen FC Bayern München auf den Rasen.