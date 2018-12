Bei Sky und DAZN: Wer überwintert in der Champions League?

Der letzte Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase steht an. Unter anderem Dortmund und die Bayern kämpfen dabei noch um erste Plätze.



Die Frage nach dem Weiterkommen ist für die deutschen Champions-League-Teilnehmer bereits geklärt. Drei von vier - namentlich Bayern München, Borussia Dortmund sowie der FC Schalke 04 - haben es geschafft. Für Hoffenheim geht es in ihrem Spiel am Mittwoch gegen den Titelaspiranten Manchester City nur noch um eine kleine Chance zumindest noch in der Europa-League-Zwischenrunde zu landen.