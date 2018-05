Bei Sky und ZDF: Kommen die Bayern bei Real ins Finale?

Diesen Dienstagabend entscheidet sich, ob das Santiago Bernabeu in Madrid für Bayern München die letzte Ausfahrt in der Champions League sein wird. Das ZDF und Sky sind live dabei.



"Nicht schon wieder" werden die Anhänger der Münchner Bayern wahrscheinlich denken. Nach der Hinspielniederlage zuhause gegen Real Madrid vor Wochenfrist ist die Hoffnung auf den ersten Finaleinzug seit dem Champions-League-Titel vor fünf Jahren sicherlich nicht größer geworden. Vielmehr könnte es ein erneutes Mal passieren, dass man gegen einen spanischen Vertreter das Nachsehen hätte.