Bei "Sturm der Liebe" gibt es Serienzuwachs

Bekommt Romy einen neuen Mann? Potenzial hÀtte der Auszubildene Bela Moser. Hinter der Gastrolle steckt Schauspieler Franz-Xaver Zeller.



Nicht nur die Fortsetzung seiner Ausbildung zum Hotelfachmann zieht den hurmovollen Bela Moser in den "FĂŒrstenhof". Der Neuzugang in "Sturm der Liebe" will das Herz seiner Traumfrau Romy (DĂ©sirĂ©e von Delft) erobern. Den ersten Auftritt Mosers sehen Fans in Folge 3155 der ARD-Serie, die voraussichtlich am 28. Mai ausgestrahlt wird.