Beim Dortmunder "Tatort" ist blutiger "Zahltag"

Bei Ermittlungen im Rockermilieu kämpft der Dortmunder "Tatort"-Kommissar Faber wieder auf eigene Faust und bringt so auch die Kollegen gegen sich auf. So kommt es am Ende zu einem doppelten Showdown.

Ermittlungen in der Rockerszene. Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, re.) wagt sich auf gefährliches Terrain. Hier im Bild mit Luan Berisha (Oliver Masucci) im berüchtigten Dortmunder Motorradclub "Miners". Bild: © WDR/Thomas Kost

Rocker, Mafia, Tote und die Dienstaufsicht stellen die Dortmunder "Tatort"-Kommissare auf eine harte Probe. Am Ende sieht Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) im Krimi "Zahltag" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten schwarz. Eine Rocker-Faust trifft ihn mitten ins Gesicht. Verdient hat er es, könnte der Zuschauer meinen.



Dass Rocker keine Waisenknaben sind, erfährt der Psycho-Kommissar schon beim ersten Kontakt im Clubhaus der "Miners". Nach provozierenden Sprüchen drückt ihm der vierschrötige Vize-Präsident das Messer an den Hals. Bönisch (Anna Schudt) zieht die Waffe.



Aber was macht der gerade aus der Haft zurückgekehrte Präsident? Hält er die Fäden im Club noch in der Hand oder hat sein Stellvertreter das Zepter übernommen?