Beim neuen "Tatort" ist Hexerei im Spiel

Ein Hexenjäger treibt im mittelalterlichen Esslingen am Neckar sein Unwesen. Im Hier und Jetzt müssen sich die Protagonisten der neuen Stuttgarter "Tatort"-Folge der Geschichte stellen.



Im blutigen Kampf ohne Regeln prügelt sich der Kommissar zu Opernklängen, ein Dämon wird zu Technobeats beschworen - der neue Stuttgarter "Tatort" schlägt unerwartete Wege ein. In dem bildgewaltigen Krimi wollen die Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) einen selbsternannten Magier des Mordes überführen. Sie müssen sich in "Hüter der Schwelle" am Sonntagabend (20.15 Uhr, Das Erste) aber vor allem mit sich selbst auseinander setzen.



Ausgangspunkt der Ermittlungen, die bis ins Jahr 1662 reichen, ist die Leiche eines jungen Mannes. Der tote Körper des Geschichtsstudenten auf einsamem Bergplateau ist gezeichnet von symbolhaften Wunden. "Unser Sektenbeauftragter meint, dass es sich um eine Art okkultes Opferritual handelt", stellt Bootz am Anfang der Ermittlungen fest.