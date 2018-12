Beispielloses Überwachungsgesetz für Australien

Ab sofort können in Australien Geheimdienste und Polizei Tech-Konzerne zu einer weitreichenden Kooperation zwingen. Beide Parlamentskammern haben ein entsprechendes Gesetz beschlossen.



Mit dem neuen Gesetz können die australischen Geheimdienste und Strafverfolger in- und ausländische Firmen künftig zwingen, ihr beim Überwachen von Verdächtigen zu helfen.