Beklemmender Kieler „Tatort“ über das Reizthema Islamismus

Der „Tatort“ hat schon immer aktuelle Themen aufgegriffen. Im neusten Fall des Kieler Kommissars Borowski wird die Frage nach den Beweggründen für die Konvertierung eines jungen Mädchens zum Islam und die Radikalisierung gestellt.

Kommissar Borowski (Axel Milberg) bringt Julia (Mala Emde) nach Hause. Bild: © NDR/Christine Schroeder

"Liebe Mama, wenn Du das hier liest, werde ich nicht mehr da sein", schreibt die 17-jährige Julia. Die Kieler Schülerin aus einem bürgerlichen Haushalt ist zum Islam konvertiert, sie will nach Syrien und einen ihr nur vom Skypen bekannten IS-Kämpfer heiraten. In der Kieler Innenstadt treffen Julia feindselige Blicke. Ein Passant spuckt vor der schwarz verhüllten Muslimin auf den Boden. In der tristen Hinterhof-Moschee, die Julias religiöser Zufluchtsort wurde, findet der "Tatort"-Krimi "Borowski und das verlorene Mädchen" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten schließlich sein tragisches Ende.



Die in einem religiösen Irrweg scheiternde Identitätsfindung einer Jugendlichen und die islamistische Parallelwelt einer Salafisten-Gemeinde bilden den Rahmen dieser plakativen Psycho- und Sozialstudie. Der Hintergrund ist real. "In Deutschland sind etwa 9000 Salafisten aktiv", sagt Marwam Abou Taam, Islamwissenschaftler, Politologe und Terrorismusexperte beim Landeskrminialamt Rheinland Pfalz. Er hat das "Tatort"-Team fachlich beraten. Knapp 900 Personen sind nach seinen Angaben aus Deutschland ausgereist, davon um die 180 Frauen.