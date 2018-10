Bekommt Vanessa Mai eine Gastrolle bei den "Freundinnen"

Für die RTL-Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht" singt Vanessa Mai den Titelsong. Die Sängerin möchte es aber dabei anscheinend nicht belassen.



Auf die Titelmelodie zu der Serie ist die 26-Jährige ganz besonders stolz: "Die Leute grölen den Song mit." Doch nicht nur der Titelsong verbindet die Sängerin mit der neuen Serie. Vielsagend gab die Schlagersängerin gegenüber der TV-Zeitschrift "Prisma" zu Protokoll: "Eventuell habe ich auch eine Rolle!"