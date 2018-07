Béla Réthy kommentiert WM-Finale

Béla Réthy wird erneut die Ehre zuteil, das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu kommentieren. Die Finalpaarung klärt sich in den kommenden beiden Tagen.



Wie das ZDF am Montag in Person von Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur gegenüber bestätigte, wird Béla Réthy am kommenden Sonntag in Moskau das WM-Finale kommentieren.