Belästigungsvorwürfe: WDR stellt hochrangigen Mitarbeiter frei

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat einen weiteren Mitarbeiter nach Vorwürfen sexueller Belästigung freigestellt. Namen werden jedoch nicht genannt.



Eine WDR-Sprecherin bestätigte am Montag einen Bericht der "Bild"-Zeitung, nach dem es sich bei dem zweiten freigestellten Person um einen "hochrangigen" Mitarbeiter handele. Weitere Angaben zur Person sowie zu den konkreten Vorwürfen mache der Sender aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.