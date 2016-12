Beleidigung über Twitter: Türkischer Journalist festgenommen

In der Türkei wurde ein weiter regierungskritischer Journalist festgenommen. Er soll über den Messenger-Dienst Twitter Beleidigungen abgelassen haben.



Die türkische Polizei hat einen weiteren regierungskritischen Journalisten festgenommen. Hüsnü Mahalli werde "Beleidigung hochrangiger Staatsbeamter" vorgeworfen, berichteten die Nachrichtenagentur DHA und weitere Medien übereinstimmend am Dienstagabend. Basis für die von der Istanbuler Staatsanwaltschaft angeordnete Festnahme seien Twitter-Nachrichten Mahallis. Um welche Twitter-Nachrichten es sich konkret handelte und wer das Ziel der angeblichen Beleidigungen sein sollte, blieb zunächst unklar. Mahalli arbeitet unter anderem für den oppositionsnahen Sender Halk TV.