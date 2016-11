Beliebteste Marke im Social Web: Ebay gewinnt, Google verliert

Eine Sonderauswertung der Studie "Kundenlieblinge" ergab, wer die wahren Helden des Social Webs sind. Vor allem Ebay wusste die Kunden in diesem Jahr zu überzeugen.



Im Rahmen einer Sonderauswertung der Studie "Kundenlieblinge" tat sich auf, wen die Kunden im Social Web besonders zu schätzen wissen. Die Liste führt in diesem Jahr der Online-Marktplatz Ebay an, der sich damit von seinem mageren 22. Platz im vergangenen Jahr erholt. Damit rückt Apple auf Platz zwei zurück. Das Unternehmen hatte die Liste im vergangenen Jahr mit Platz 1 angeführt.