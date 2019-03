"Bella Germania": ZDF zeigt deutsch-italienische Familienstory

Von der Suche nach Identität, Liebe und Heimat: Das ZDF zeigt am Sonntag, Montag sowie Mittwoch jeweils 20.15 Uhr, die generationenübergreifende deutsch-italienische Familiengeschichte "Bella Germania".



Der Event-Dreiteiler gibt die Zeitspanne vom Wirtschaftswunder und den ersten italienischen Gastarbeitern der 50er-Jahre in Deutschland bis zur Gegenwart wieder. Am Sonntag um 21.45 Uhr strahlt das ZDF im Anschluss an den ersten Teil des Films "Bella Germania - Die Dokumentation" aus. Alle drei Teile und die Doku stehen ab sofort in der ZDFmediathek zur Verfügung.