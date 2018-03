Bella sagt "Ciao!" - Finale für ZDF-Krimireihe "Bella Block"

In 38 Filmen war sie "Bella Block" - jetzt ist Schluss: Ein letztes Mal ist Hannelore Hoger in ihrer berühmten Fernsehrolle zu sehen. Rund 25 Jahre begleitete die Kommissarin sie, selbst im Ruhestand ließ sie ihr keine Ruhe. Die will Hoger sich jetzt selbst gönnen.



"Nein, Paris habe ich nicht geschafft", sagt Hannelore Hoger. Im vergangenen Jahr stand sie ein letztes Mal als "Bella Block" vor der Kamera. Erstmals Ende 1993 auf Arte und seit 1994 im ZDF gab sie die kauzige Kommissarin, die auch im Ruhestand Verbrecher jagte. Worauf sie sich nach einem Vierteljahrhundert Dreharbeiten für die Reihe vor allem freut, hatte die 75-Jährige schon damals verraten: auf ein Leben ohne Dauerdruck, in dem sie auch mal spontan verreisen könne. "Mein Gott, war ich lange nicht in Paris", erzählte sie. Für die Zuschauer geht es mit der Hamburgerin aber erst noch mal in ihre Heimat - zum "Bella Block"-Finale.