Bellut schließt mehr Sendezeit im ZDF für Böhmermann nicht aus

Mehr Sendezeit für TV-Satiriker Jan Böhmermann im ZDF? ZDF-Intendant Thomas Bellut schließt die Möglichkeit zumindest nicht aus, wünscht sich auch über den gerade verlängerten Vertrag hinaus eine langfristige Zusammenarbeit mit dem "Neo Magazin Royale"-Moderator.



ZDF-Intendant Thomas Bellut will über das nächste Jahr hinaus mit Moderator Jan Böhmermann zusammenarbeiten. "Am Ende ist es immer eine Entscheidung des Künstlers, wo er seinen Hafen sieht. Ich würde mich freuen, wenn diese Zusammenarbeit auch über die Vertragszeit hinausgehen würde", sagte Bellut im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Satiriker wie Böhmermann braucht einen verlässlichen Sender und auch einen Intendanten, der zu ihm steht und ihm auch gelegentlich einen Ratschlag gibt." Sein Vertrag war bis Ende 2017 verlängert worden.