Bemannter Flug zur ISS wird in Baikonur vorbereitet

Wenige Tage vor einem bemannten Start zur Internationalen Raumstation ISS laufen letzte Vorbereitungen auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.



Die Raumfahrer Fjodor Jurtschichin (Russland) und Jack Fischer (USA) sollen am kommenden Donnerstag (20.4.) ins All fliegen. Am Montag wurde ihre russische Sojus-Trägerrakete in Baikonur mit einem Güterzug zum Startplatz transportiert und aufgerichtet.