BenQ: Neuer 4K UHD Heimkino-Projektor kommt im Frühjahr

Mit dem TK800 kündigt BenQ einen 4K UHD Projektor an, der im Heimkino für atemberaubende Bildqualität in 4K UHD mit HDR sorgen soll und das zu einem erschwinglichem Preis.



Der BenQ TK800 soll realistisch wirkende Bilder projizieren und legt dabei auf eine hohe Bildpräzision und Farbgenauigkeit Wert. Damit die 8,3 Millionen Pixel punktgenau auf die Leinwand gebracht werden, nutzt der TK800 die 0,47 Zoll Single DMD DLP-Technologie. Sie steht als Garant für eine makellose 4K Videoqualität. Außerdem wird HDR unterstützt. So können Zuschauer, dank automatischer Bildoptimierung, einen größeren Kontrastumfang genießen.