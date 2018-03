Benedict Cumberbatch als "Patrick Melrose" in neuer Sky-Serie

Sky hat sich für die neue Serie "Patrick Melrose" einen hochkarätigen Hauptdarsteller gesichert. Benedict Cumberbatch übernimmt den Part der Titelfigur.



Die Serie "Patrick Melrose" basiert auf der fünfteiligen Romanreihe, die von Edward St Aubyn verfasst wurde. Jede Episode der von Showtime und Sky koproduzierten Dramaserie basiert auf einem der fünf Romanen. Die Geschichte der Sky Original Production führt in autobiografischen Ansätzen durch Melrose' aufgrund seines missbräuchlichen Vaters schwere Kindheit.