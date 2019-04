Benfica - Eintracht: Europa League Donnerstag wieder auf RTL

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison die letzte deutsche Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb. Im Viertelfinale der UEFA Europa League treffen die Hessen auf Benfica Lissabon.



Am Donnerstag (11. April) muss die Eintracht um 21 Uhr in Lissabon antreten. Und eine Woche später steigt dann das Rückspiel in der Frankfurter Commerzbank-Arena. RTL wird beide Begegnungen live im Free-TV zeigen.