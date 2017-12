Benutzererfahrungen bei Smart TVs immer wichtiger

Nach einem Marktforschungsbericht der Parks Associates setzen die Hersteller von Smart TVs und Streaming Boxen immer mehr auf die Erfahrungen der Nutzer. Damit können sie ihre Geräte immer mehr verbessern, da der Neuverkauf langsam zurückgeht.



Bereits jetzt haben 45 Prozent aller US-amerikanischen Breitbandhaushalte einen Smart-TV oder eine Streaming Box. Um die Bedienung zu verbessern und zu erleichtern, setzen die Gerätehersteller auf eine engere Zusammenarbeit mit den Streamingdiensten und Breitbandanbietern.