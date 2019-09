BeoutQ: ArabSat steckt hinter Verbreitung des Piratensenders

Ein Untersuchungsbericht der Top-Ligen und internationalen Fußball-Verbände hat ArabSat als Quelle hinter dem Piratensender BeoutQ ausgemacht.



Ein unabhängiger Untersuchungsbericht zur Geschäftstätigkeit von BeoutQ hat "zweifelsfrei bestätigt, dass die rechtswidrigen Übertragungen von BeoutQ über Satelliteninfrastruktur im Besitz und unter der Kontrolle von Arabsat erfolgt sind", wie es in einer gemeinsamen Erklärung der FIFA, UEFA, Bundesliga, und anderen internationalen Ligen und Verbänden heißt.