Bergidylle vor Krimidrama, guter Start für die RTL-Actionserie

Das Erste und das Zweite liegen in der Zuschauergunst eng beieinander. RTL punktet mit einer neuen Staffel seiner Actionserie "Alarm für Cobra 11", Vox mit dem Klassiker schmutziger Tanzfilme.



Es war zwar knapp am Donnerstagabend, aber die Familienserie im Zweiten lag doch vor dem Krimi im Ersten. "Der Bergdoktor" ab 20.15 Uhr kam auf 3,93 Millionen Zuschauer, der Marktanteil für das ZDF betrug 13,6 Prozent. Zeitgleich zeigte das Erste die Krimifolge "Die Füchsin: Dunkle Fährte", in der die ehemalige DDR-Spionin Anne Marie Fuchs (Lina Wendel) sich auf die Suche nach einem verschwundenen jungen Mann macht. Das interessierte 3,88 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent). Beides waren Wiederholungen von Filmen aus dem Jahr 2015. Die "Tagesschau" hatte um 20 Uhr allein im Ersten 4,37 Millionen Zuschauer (16,0 Prozent).