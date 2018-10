Bericht: "Bares für Rares"-Händler zahlen über Wert

Bei der ZDF-Trödelshow werden oft unrealistische Preise für die Raritäten der Kandidaten bezahlt. Das behauptet zumindest ein Insider.



Werden die Mitbringsel der Kandidaten bei "Bares für Rares" für Unterhaltungszwecke über Wert gehandelt? Wenn es nach der Meinung des Juweliers Jens Bahr geht, definitiv. Den "Kieler Nachrichten" gab er ein Interview in dem er sich über das Gebaren der Trödelshow-Händler beschwert und die tatsächliche Situation am Markt aufklärt.