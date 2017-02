Bericht: "Die Geissens" droht Aus bei RTL2

Trotz Skandalen versacken "Die Geissens" im Quotentief. Laut Medienberichten droht nun der Glamour-Familie bei RTL2 das Aus, möglich machen soll dies ein Detail im Vertrag.



Das Interesse an den "Geissens" sinkt, zumindest lassen darauf die Quoten, die RTL2 mit der Luxus-Familie erzielt, schließen. Das als großes Promi-Event angedachte "Schatz der Geissens - Deutschland sucht", bei dem neben einem Auto zahlreiche Sachpreise winkten, lockte am Montag gerade einmal 590.000 Zuschauer vor die Bildschirme, das entspricht einem Anteil von mageren 1,9 Prozent, in der Zielgruppe waren es auch nur 3,2 Prozent. Damit setzten "Die Geissens" ihren Quotensturz der letzten Monate fort und bei ihrem Haussender könnte ihnen nun ganz schnell das Aus drohen.