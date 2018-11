Bericht: Ex-Minister Krause Kandidat fürs Dschungelcamp

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel gibt es Hinweise auf einen Einzug des früheren Politikers Günther Krause (65), wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtet.



Krause habe einen Vorvertrag für die RTL-Ekelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unterschrieben, heißt es in dem Bericht. "Es gab eine Anfrage des Dschungelcamps an mich, aber ich ziehe nicht ein", sagte der ehemalige CDU-Politiker dem Blatt dagegen. RTL beteiligt sich traditionell nicht an Spekulationen über mögliche Kandidaten.