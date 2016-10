Bericht: Google will CBS und Co. über Youtube ausstrahlen

Im US-Mediensystem stehen große Veränderungen an: Laut Medienberichten könnte der Online-Riese Google schon demnächst US-Fernsehsender wie CBS im Netz verbreiten. Der Online-TV-Dienst soll dabei über Youtube laufen.



Google macht nach einem Zeitungsbericht Fortschritte bei dem Plan, das Programm von US-Fernsehsendern auf seiner Plattform ins Netz zu bringen. Ein Deal mit dem Sender CBS stehe bereits, eine Vereinbarung zu Kanälen der Gruppe 21st Century Fox sei nahe, mit Disney werde verhandelt, schrieb das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.