Bericht: Google will aus Satelliten-Geschäft aussteigen

Google will sich Medienberichten zufolge von seinem Satellitengeschäft trennen, das sich der Internetriese erst 2014 gesichert hatte, um für seine Kartendienste auf eine eigene Satellitenflotte zurückgreifen zu können.



Google will den für eine halbe Milliarde Dollar gekauften Hersteller von Kamera-Satelliten laut Medienberichten wieder loswerden. Als Käufer sei der Konkurrent Planet im Gespräch, berichteten der Finanzdienst Bloomberg und das "Wall Street Journal" am Montag und Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Das Start-up entwickelt ebenfalls kleine Satelliten.