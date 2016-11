Bericht: Minister fordern Regeln für Smart Home

Das Smart Home erleichtert so manchen Handgriff im Haushalt. Allerdings stellt sich bei den vernetzten Geräten auch die Frage nach dem Datenschutz. Daher müssen nach Meinung der Länder nun gesetzlich verankerte Regeln für die vernetzten Haushaltsgeräte her.



Die Verbraucherschutzminister der Bundesländer wollen Medienberichten zufolge ein Gesetz für die Datensicherheit internetfähiger Haushaltsgeräte fordern. Der einzelne Verbraucher habe zum Teil nur sehr begrenzte Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten, heißt es in Beschlussvorschlägen, aus denen die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag) zitiert. Bei der Umsetzung der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung dürfe "kein Rückschritt" stattfinden. Die Landesminister kommen am Donnerstag zu einer Sonderkonferenz in Berlin zusammen.