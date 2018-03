Bericht: Netflix plant Nachrichtenformat

Netflix experimentiert und expandiert gerne, das ist hinlänglich bekannt. Eine Nachrichten-Show beim Streaming-Anbieter würde aber trotzdem ein wenig überraschen.



Gibt es bald Nachrichten auf Netflix? Ein namentlich nicht genannter TV-Manager, der bereits Dokumentationen für Netflix produziert hat, soll gerade an einem wöchentlichen Nachrichtenformat für den Streamingdienst arbeiten. Das berichtete zuerst das Branchenmagazin "MarketWatch".