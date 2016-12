Bericht: RTL2 soll Luxus-Leben der Geissens finanzieren

Im neuen Jahr läuft bei RTL2 eine neue Staffel von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", die den Luxus-Alltag der Geissens zeigt. Einem Medienbericht zufolge soll der Privatsender den aufwendigen Lebensstil der Luxus-Familie zu einem guten Teil finanzieren.



Bei RTL2 präsentieren die Geissens nun schon in mehreren Staffeln den Fernsehzuschauern ihr Luxus-Leben. Mit "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" haben sie bei dem Privatsender seit einigen Jahren ihre eigene Doku-Soap, die Robert und Carmen Geissen sowie die Kinder in ihrem Luxus-Alltag begleitet. Wie jetzt die "Bild"-Zeitung wissen will, soll ein guter Teil ihres luxeriösen Daseins von ihrem Haussender finanziert werden.