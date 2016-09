Bericht: Spotify will Soundcloud übernehmen

Im Bereich Musikstreaming deutet sich eine Hochzeit an: Laut einem Zeitungsbericht will der Marktführer Spotify seinen Berliner Konkurrenten Soundcloud kaufen.



Der Musikstreaming-Marktführer Spotify will laut einem Zeitungsbericht den Konkurrenten Soundcloud kaufen, eines der bekanntesten Berliner Start-ups. Die beiden Firmen seien in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen, auch wenn ein Deal noch scheitern könne, schrieb die "Financial Times" in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen.