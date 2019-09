Bericht: USA und China marschieren in Digitalwirtschaft voran

In der digitalen Welt wird der Abstand zwischen Staaten wie den USA und China gegenüber anderen Ländern immer größer.



Nach einem Bericht der Vereinten Nationen, der am Mittwoch in Bangkok vorgestellt wurde, haben die großen Internet-Plattformen aus den USA und China weltweit inzwischen einen Marktanteil von 90 Prozent. Auf europäische Firmen entfallen vier Prozent. Der Rest verteilt sich auf andere Länder aus Asien, Lateinamerika und Afrika. Die UN fordern gemeinsame globale Anstrengungen, um das zu ändern.