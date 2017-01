Berlin: Facebook eröffnet Digitales Lernzentrum

Der Potsdamer Platz in Berlin hat ein neues Highlight: das Digitale Lernzentrum, das Menschen die Möglichkeit bieten soll sich in Sachen Medien fortzubilden. Eröffnet wurde es von Facebook.



Am Montag hat Facebook in Berlin sein erstes Digitales Lernzentrum eröffnet. In diesem Institut, das sich direkt am berühmten Potsdamer Platz der Hauptstadt befindet, soll all jenen Menschen Zugang zu digitalen Angeboten gewährt werden, denen er andernfalls verwehrt würde. Mit Programmierunterricht und Fortbildungen in Sachen Medienkompetenz soll hier geholfen werden, denn laut Facebook spielen die sozialen Medien und die digitale Welt eine große Rolle darin, Menschen zu vernetzen und das Leben zu vereinfachen.