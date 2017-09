Berlin-Marathon behindert TV-Sender bei Wahlberichterstattung

Der Wahlsonntag wird für die TV-Berichterstattung aus der Hauptstadt besonders heikel, denn der Berlin-Marathon fordert seinen Tribut.



Berlin (dpa) - Mehrere TV-Sender können wegen des Marathons am Sonntag nicht direkt vom Berliner Reichstag aus mit ihren Übertragungswagen über die Bundestagswahl berichten. Wie das Bezirksamt Mitte am Dienstag mitteilte, haben nicht alle Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung des Gebäudes Platz. Als Ersatz soll für sieben Sender mit neun Übertragungswagen der Washingtonplatz am Hauptbahnhof dienen. Weitere Sender verwies das Amt nach eigenen Angaben an Parteizentralen und Landesvertretungen.