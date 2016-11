Berlin erhält weltweit größte Computerspielesammlung

Videospiele haben sich seit den 1980er Jahren zu einem vollwertigen Zweig der Unterhaltungsindustrie entwickelt. In Berlin entsteht in Kürze eine Sammlung, die mit rund 50.000 Exemplaren die größte Computerspielesammlung der Welt darstellen wird.



Die weltweit größte Computerspielesammlung entsteht nicht etwa in den USA, in Japan oder dem Vereinigten Königreich. Sie entsteht in Deutschland. Und zwar in Berlin. Demnach werden die Bestände des Computerspielemuseums in Berln mit den Beständen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und des Zentrums für Computerspieleforschung der Universität Potsdam zusammengelegt. Dabei handelt es sich um rund 50.000 Computer- und Videospiele.