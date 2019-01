Berlin im Fokus: Goldene Kamera 2019 wirft ihren Schatten voraus

Jury auf Hochtouren: Ab sofort darf spekuliert werden, an wen die Goldene Kamera in diesem Jahr gehen wird?



Die Verleihung der Goldenen Kamera 2019 findet am 30. März 2019 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. Bereits jetzt arbeitet eine elfköpfige Jury an der Auswahl der diesjährigen Preisträger im Bereich fiktionaler Unterhaltung.