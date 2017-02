Berlinale: 3Sat mit Sonderprogrammierung

Die Berline liegt in nicht mehr allzu weiter Ferne. Zeit für 3Sat, sein Programm entsprechend auszurichten - mit einer Sonderprogrammierung zur Preisverleihung.



Mit einer Sonderprogrammierung zur 67. Berlinale würdigt 3Sat die Gewinner vergangener Bärentrophäen. 16 Teile umfasst die Filmreihe "Bärenstarkes Kino", die 3Sat hierfür eingeplannt hat.