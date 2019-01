Berlinale-Chef Kosslick zu Netflix: "Kino wird bleiben"

Die aufkommende Konkurrenz aus dem Netz scheint Dieter Kosslick nicht zu beeindrucken. Der Berlinale-Direktor glaubt trotz Streamingdiensten wie Netflix an eine Zukunft des Kinos.



Die audiovisuelle Welt sei "in einem großen, großen Umbruch", sagte Kosslick am Dienstag. Das werde auch in Berlin zu Debatten führen. Das Festival sei erstmal fürs Kino zuständig, daran hänge auch das Herz. "Aber wir können nicht dran vorbeigehen."