Berlinale-Wettbewerb: Top oder Flop?

Bei den 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin sind 19 Filme im Rennen um die begehrten Bären-Preise. Am Samstag (24. Februar) gibt die Jury ihr Urteil bekannt. Die Deutsche Presse-Agentur schätzt die Filme mit Pro und Contra ein.



"ISLE OF DOGS" von Wes Anderson (USA): Animationsfilm über einen Jungen, der mit Hilfe einer Gruppe geächteter Hunde seine japanische Heimatstadt vor einem Tyrannen rettet. PRO: Die satirische Parabel ist äußerst aufwendig, liebevoll und doppelbödig inszeniert - mit wunderbaren, prominent besetzten Stimmen wie Bill Murray, Greta Gerwig und Tilda Swinton. CONTRA: Die Anspielungen auf die politische Gegenwart, der Kampf Gut gegen Böse kommt manchmal arg plakativ daher.